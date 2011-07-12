Domani Anonymous pubblicherà alcune notizie "scottanti"
di Redazione
12/07/2011
Il gruppo di hacker ha annunciato che domani pubblicherà alcune notizie "esplosive", su Twitter infatti si legge:
"Domani sarà il giorno del primo dei due più grandi lanci di Anonymous in oltre quattro anni. Preparatevi". "All’attenzione dei membri dei servizi segreti. I vostri contractor vi hanno tradito. Domani è l’inizio".
A questo punto non resta che aspettare domani.
