Conad fa sconti a chi è del PDL

Redazione Avatar

di Redazione

12/07/2011

Ha fatto subito notizia la pagina di Facebook del gruppo di supermercati Conad, i quali hanno promessi sconti a chi è del PDL. Si tratta della filiale di Pomigliano d'Arco.



 

Secondo la pagina si dovrebbe andare in una cassa e urlare "forza Berlusconi", ovviamente si tratta di una bufala, di uno scherzo di un hacker che dopo aver creato una pagina simile a quella del gruppo si è spacciato per loro.

Il responsabile di Conad ha rilasciato un comunicato ufficiale:

Andrea Campelli:

La vicenda a cui si fa riferimento è ora all’attenzione delle autorità competenti che sono già al lavoro per identificare il responsabile del furto di identità consumato ai danni del titolare del punto vendita Conad di Pomigliano d’Arco.
Il titolare nostro associato, non appena è venuto a conoscenza dell’esistenza di un profilo facebook aperto da ignoti a suo nome nel quale venivano postate dichiarazioni farneticanti, si è immediatamente rivolto alle autorità richiedendo di intervenire prontamente e con i mezzi opportuni per rimuovere il profilo in questione ed individuare il responsabile.
Ci auguriamo che lo spiacevole accaduto, che ha già causato danni al punto vendita e alla nostra insegna, non produca ulteriori e più gravi conseguenze.

Andrea Campelli
Responsabile comunicazione Conad

 

