Eliminare i dialer

Redazione Avatar

di Redazione

12/07/2011

Ecco due ottimi programma per eliminare i dialer, ovvero dei programmi che alterano le connessioni cambiando l' home page predefinita del browser, indirizzando il pc su siti a pagamento o cambiando il numero di telefono con uno di costo elevato.

Software: SpyBot
Lingua: Italiano
Note: Necessita di installazione
Peso: 3.46 Mb
SpyBot, gia notissimo, permette di individuare ed eliminare i dialer che si sono "depositati" senza permesso nel nostro pc in modo da non avere cattive sorprese e comunque eliminare file 
indesiderati che occupano spazio per niente.

Software: Ad-aware
Lingua: Italiano
Note: Necessita di installazione
Peso: 1.67 Mb
Simile al precedente software trova ed elimina i dialer ma consiglio di usare anche questo. Di fatti i due software "ragionano" diversamente, quindi Ad-aware potrebbe trovare file che non ha già trovato SpyBot o viceversa.

