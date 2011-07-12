Loading...

Creare una barra colorata con Photoshop

12/07/2011

Vediamo come fare per creare una barra colorata come questa:

barra4

1)Creare un nuovo documento di 500x30 con sfondo trasparente e RGB 102.102.102 come colore primario. Creare un nuovo livello e posizionare tre righelli, due verticali a 10 e 490px mentre quello orizzontale a 15px.

barra1

2)Premendo D impostiamo i colori bianco e nero, con la penna tracciare una linea orizzontale utilizzando, come riferimento, i punti di incrocio dei righelli.

3)Ora con un pennello tondo da 9px impostiamo questi parametri:

barra5

Usiamo la penna e Painbrush: Stroke Path> Paintbrush, cancellando il tracciato Menù strumento> Delete Path.

 barra2

4)Applichiamo uno smusso con:

barra6

andando su Layer> Blending Options> Bevel and Emboss.

barra3

5)Applichiamo un gradiente arcobaleno come questo:

barra7

e su Layer> Blending Options> Gradient Overlay impostiamo come segue:

barra8

6)Infine applichiamo Layer> Blending Options> Drop Shadow per ottenere:

barra4

