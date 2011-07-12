Creare uno spirale con Photoshop
In questo tutorial vedremo come creare uno spirale con Photoshop, il risultato sarà questo:
Istruzioni:
1)Creare un nuovo documento di 200x200 con sfondo bianco, poi un nuovo livello e usare una selezione circolare con sfumatura 10px.
2)Con lo strumento sfumatura, usiamo quella lineare di tipo "arcobaleno trasparente".
3)Applicare la sfumatura dall' alto in basso seguendo questa linea:
4)Premiamo CTRL+D per deselezionare, restando sul livello dove si trova la sfumatura applichiamo Distorsione>Effetto spirale con angolo 999.
5)Otterremo questo:
6)Torniamo nella selezione circolare e usiamo la sfumatura "spettro".
7)Portiamo la sfumatura al centro, verso il basso, poi CTRL+D per deselezionare.
8)Usiamo Distorsione>Effetto spirale con angolo 500 per ottenere:
Finito!
