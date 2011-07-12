Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Come creare un forum

Redazione Avatar

di Redazione

12/07/2011

Per creare un forum basta collegarsi su www.forumfree.it/ e registrarsi tramite il form a sinistra. 

Con questa piattaforma è possibile creare un forum del tipo nomeforum.forumfree.it dove andremo noi a scegliere il nome. 

Abbiamo la possibilità di personalizzare il tema, aggiungere categorie e post illimitati e non ci sono limiti neanche per la registrazione di utenti.

I forum vengono anche indicizzati abbastanza bene, basta cercare su Google forumfree.it per trovare quanti forum, su questo sito, volete.

Tramite questo sito potremmo aggiungere diversi script per implementare le funzioni e abbellire il forum, abbiamo ad esempio la possibilità di inserire degli alert, script per compleanni, menù e molto altro.

Alcuni possono aver sentito parlare di forumcommunity, si tratta della stessa identica ma con la possibilità di chattare, è appunto una community. Anche questa con le stesse caratteristiche e possibilità di personalizzazione, raggiungibile da qui.

