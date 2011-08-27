Installare i driver ATI Catalyst 11.6 su Ubuntu 11.04
di Redazione
27/08/2011
Vediamo come installare i driver ATI Catalyst 11.6 su Ubuntu 11.04, questi driver sono stati rilasciati da AMD poco tempo fa e introducono moltissime novità tra cui prestazioni superiori e corretti alcuni bug. Tutti i changelog ufficiali si trovano nel blog ufficiale. Per installarali però dobbiamo prima rimuovere la versione precedente, per farlo apriamo il terminale di Linux e diamo: s
udo apt-get remove --purge fglrx*
poi digitiamo:
cd && mkdir ati
cd ati
wget http://www2.ati.com/drivers/linux/ati-driver-installer-11-6-x86.x86_64.run
chmod +x ./ati-driver-installer-11-6-x86.x86_64.run
Creiamo i .deb con:
sudo sh ati-driver-installer-11-6-x86.x86_64.run --buildpkg Ubuntu/natty
e installiamo tutto con:
sudo dpkg –i* .deb
Ancora:
sudo aticonfig –initial –f
Fatto, ora non resta che riavviare il pc e ci saranno i nuovi driver installati.
Articolo Precedente
Fix gps per Samsung Galaxy
Articolo Successivo
Installare Ubuntu nel Samsung Galaxy Tab
Redazione