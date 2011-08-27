Loading...

Installare i driver ATI Catalyst 11.6 su Ubuntu 11.04

27/08/2011

Vediamo come installare i driver ATI Catalyst 11.6 su Ubuntu 11.04, questi driver sono stati rilasciati da AMD poco tempo fa e introducono moltissime novità tra cui prestazioni superiori e corretti alcuni bug. Tutti i changelog ufficiali si trovano nel blog ufficiale. Per installarali però dobbiamo prima rimuovere la versione precedente, per farlo apriamo il terminale di Linux e diamo: sudo apt-get remove --purge fglrx* poi digitiamo: cd && mkdir ati cd ati wget http://www2.ati.com/drivers/linux/ati-driver-installer-11-6-x86.x86_64.run chmod +x ./ati-driver-installer-11-6-x86.x86_64.run Creiamo i .deb con: sudo sh ati-driver-installer-11-6-x86.x86_64.run --buildpkg Ubuntu/natty e installiamo tutto con: sudo dpkg –i* .deb Ancora: sudo aticonfig –initial –f Fatto, ora non resta che riavviare il pc e ci saranno i nuovi driver installati.
