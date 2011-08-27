Fix gps per Samsung Galaxy
di Redazione
27/08/2011
Nei Samsung Galaxy è installato un chip per il gps di qualità molto scadente il quale tende a perdere spesso il segnale e a non connettersi come dovrebbe. Per risolvere in parte basterebbe aggiornare il terminale e in parte possiamo scaricare GPSAids dal Market per settare meglio il segnale e non insorgere più in problemi.
