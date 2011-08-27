Installare Ubuntu nel Samsung Galaxy Tab
di Redazione
27/08/2011
In questo tutorial vedremo come installare Ubuntu nel Samsung Galaxy Tab. Per farlo dobbiamo avere l'accesso da amministratore tramite root, per installarlo seguiamo pure questa guida. Una volta fatto scarichiamo questo pacchetto, installiamo nel pc questo programma e questo copiamolo nel Samsung. Flashamo il file su-busybox-misc-sam-tab-10.1-061611.zip tramite Clockwork e copiamo lo .zip di Ubuntu nella root del dispositivo, apriamo ora il terminale e digitiamo:
cd adb
poi:
adb shell
ancora:
cd /sdcard/ubuntu
e infine:
sh ubuntu.sh
Una volta finiti tutti i processi (anche se incontrate errori ignorateli) date questa riga di comando:
bootubuntu
Finito! Vediamo però come installare nuove applicazioni nel terminale. Diamo:
apt-get update
e con questo comando:
apt-get install openssh-server
installiamo openssh-server. Installiamo anche Vnc con:
apt-get install openssh-server
e digitiamo:
export USER=root
per ultimo:
vncserver -geometry 1280×800
Digitiamo la password e scarichiamo dal Market il programma Vnc Viewer, installiamo e colleghiamoci al server 127.0.0.1, finito!
In alternativa potete seguire il video:
Articolo Precedente
Installare i driver ATI Catalyst 11.6 su Ubuntu 11.04
Articolo Successivo
Videochat con WordPress
Redazione