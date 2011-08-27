Loading...

Installare Ubuntu nel Samsung Galaxy Tab

27/08/2011

In questo tutorial vedremo come installare Ubuntu nel Samsung Galaxy Tab. Per farlo dobbiamo avere l'accesso da amministratore tramite root, per installarlo seguiamo pure questa guida. Una volta fatto scarichiamo questo pacchetto, installiamo nel pc questo programma e questo copiamolo nel Samsung. Flashamo il file su-busybox-misc-sam-tab-10.1-061611.zip tramite Clockwork e copiamo lo .zip di Ubuntu nella root del dispositivo, apriamo ora il terminale e digitiamo: cd adb poi: adb shell ancora: cd /sdcard/ubuntu e infine: sh ubuntu.sh Una volta finiti tutti i processi (anche se incontrate errori ignorateli) date questa riga di comando: bootubuntu Finito! Vediamo però come installare nuove applicazioni nel terminale. Diamo: apt-get update e con questo comando: apt-get install openssh-server installiamo openssh-server. Installiamo anche Vnc con: apt-get install openssh-server e digitiamo: export USER=root per ultimo: vncserver -geometry 1280×800 Digitiamo la password e scarichiamo dal Market il programma Vnc Viewer, installiamo e colleghiamoci al server 127.0.0.1, finito! In alternativa potete seguire il video:  
