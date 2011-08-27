Loading...

Videochat con WordPress

Redazione Avatar

di Redazione

27/08/2011

Se abbiamo un blog con WordPress ora possiamo anche installare Open Tok, un plugin in grado di farci effettuare videochat gratuitamente! Le funzioni ufficiali sono:
  • Notifica live di coloro che sono attualmente presenti in videochat
  • Possibilità di utilizzare il tasto di scelta rapida per avviare una chat (admin mode)
  • Numero massimo di utenti presenti simultaneamente (10)
  • Installazione semplificata, davvero semplice infatti la configurazione del plugin che non richiede mani esperte.
