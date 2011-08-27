Videochat con WordPress
di Redazione
27/08/2011
Se abbiamo un blog con WordPress ora possiamo anche installare Open Tok, un plugin in grado di farci effettuare videochat gratuitamente! Le funzioni ufficiali sono:
- Notifica live di coloro che sono attualmente presenti in videochat
- Possibilità di utilizzare il tasto di scelta rapida per avviare una chat (admin mode)
- Numero massimo di utenti presenti simultaneamente (10)
- Installazione semplificata, davvero semplice infatti la configurazione del plugin che non richiede mani esperte.
Articolo Precedente
Installare Ubuntu nel Samsung Galaxy Tab
Articolo Successivo
Il discorso di Steve Jobs nel 2005
Redazione