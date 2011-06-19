Installa i CMS che vuoi con un click
di Redazione
19/06/2011
Non è finzione ma realtà, se infatti andiamo a visitare l' indirizzo web simplescripts.com ci troviamo davanti ad una lista i tutti i CMS disponibili attualmente. Tutti free e tutti aggiornati all' ultima release. Previa registrazione infatti possiamo inserire i dati del nostro account ftp (reperibili dal sito dove abbiamo il dominio), scegliere il cms che vogliamo e installarlo cliccando su Install.
Con la versione gratuita possiamo fare due installazione mentre con quella a pagamento quante vogliamo.
Con la versione gratuita possiamo fare due installazione mentre con quella a pagamento quante vogliamo.
Articolo Precedente
Firefox 5
Articolo Successivo
Console più potenti di ben 10 volte?
Redazione