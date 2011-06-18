Console più potenti di ben 10 volte?

John Carmack, sviluppatori di titoli che hanno fatto la storia dei videogames come Wolfenstein 3D, DooM e Quake, ha rilasciato una dichiarazione dove secondo lui le future console saranno più potenti di ben 10 volte.



Così recita "la prossima generazione arriverà presto, un paio d'anni. Sarà dieci volte più potente di questa generazione attuale. Sarei sorpreso se non durasse oltre una decade prima che la gente possa dire ‘bene, abbiamo veramente fatto tutto quel che potevamo fare qui".

Nintendo ha subito colto l' occasione per presentare allo scorso E3 la console Nintendo Wii U, che vediamo in foto, potente del 50% in più rispetto a PS3 e Xbox 360.





