Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Ubuntu con Google Chrome di default

Redazione Avatar

di Redazione

18/06/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Si parla da mesi della possibilità che avrà Linux Ubuntu di essere distribuito con il browser Google Chrome di default, cioè già installato nel sistema. Ma perchè Chrome e non Firefox? Semplice, perchè Google Chrome gira meglio in quanto più veloce e leggero

, Firefox sta regredendo ma si migliora con la versione 4. Inoltre Chrome ha flash player già di default mentre per Firefox bisogna installarlo a parte.
Un altro motivo potrebbe essere che il sistema operativo di Google, ChromeOS, è costruito sul kernel di Linux.
Queste novità andrebbero ad incidere sulle versioni 12.04 e 12.10 di Ubuntu previste per il 2012 in quanto per la 11.10 è già stato annunciato Firefox come browser di default.


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Console più potenti di ben 10 volte?

Articolo Successivo

Gli hacker contro SEGA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022