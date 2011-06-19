Firefox 5
di Redazione
19/06/2011
Tramite il sito ufficiale di Mozilla Firefox possiamo scaricare la nuova beta della versione 5. Firefox 4 è durato solo 12 settimane, l' uscita ufficiale è prevista per Martedì 21 Giugno.
Tra le novità troviamo il supporto per l' animazione dei CSS e "do-not-track" più facilmente accessibili. Non sono invece riportare grandi migliorie nella veste grafica.
