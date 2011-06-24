Il video degli Anonymous su Berlusconi

Il 28 Maggio è stato caricato un video su Youtube in cui compare il presidente del consiglio Silvio Berlusconi al cui viso, a un certo punto, si sostituisce l'immagine del viso di Guy Fawkes, ormai divenuto simbolo del gruppo di hacker Anonymous.



Anche la sua voce viene sostituita con una digitale in inglese, il video intitolato "A message to italian citizens!" si chiude con le frasi tipiche del gruppo Anonymous.

Ecco le parole del video in inglese e poi in italiano:



Hello, people of Italy.

Anonymous are observing you.

The quality of your information is very low.

The most part of your newspapers take money from the government and lies about your political situation.

Your tv networks, in the name of your First Minister Silvio Berlusconi, spread a distorted vision of reality.

Only the 50% of Italian people use internet and your government enjoy this situation.

They don't want a high usage of internet.

Your parliament is full of people colluded with criminal organisation like mafia.

One of the major party Lega Nord use racist and fascist methods of government.

The opposition parties don't have the political strength to contrast this unfree derive...

Your rights are in danger...

The italian citizens must wake up.

The italian citizens must fight before it's too late.

Government of Italy:

Anonymous are observing you...



Information is free.

We are Anonymous.

We are Legion.

We do not forgive.

We do not forget.

Expect us!



Ciao popolo italiano.

Anonymous vi stanno osservando.

La qualità della vostra informazione è molto bassa.

La maggiorparte dei vostri giornali prende finanziamenti dal governo e mente sull'attuale situazione politica.

I vostri network televisivi, in nome del primo ministro Silvio Berlusconi, diffondono una visione distorta della realtà.

Solo il 50% della popolazione italiana usa internet e questo piace al vostro governo.

Loro non vogliono un alto uso di Internet.

Il vostro parlamento è pieno di politici collusi con organizzazioni criminali, come la mafia.

Uno dei maggiori partiti italiani, Lega Nord, usa metodi fascisti e razzisti per governare.

I partiti di opposizione non hanno la forza politica necessaria a contrastare questa deriva illiberale.

I vostri diritti sono in pericolo.

I cittadini italiani devono svegliarsi.

I cittadini italiani devono combattere prima che sia troppo tardi.

Governo Italiano:

Anonymous ti sta osservando.



L'informazione è libera.

Noi siamo Anonymous.

Noi siamo una legione.

Noi non perdoniamo.

Noi non dimentichiamo.

Aspettaci.



GUARDA IL VIDEO



