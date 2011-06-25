Gli hacker continuano ad attaccare il Brasile
di Redazione
25/06/2011
Dopo i ripetuti attacchi contro i siti della Presidenza, del Senato, del Fisco e dell'holding energetica Petrobras questa notte è toccato dell'Ibge (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica), per il quale è stato bloccato l' accesso.
La polizia brasiliana ora ha aperto un'indagine, anche perchè Martedì sono stati messi in rete alcuni dati della presidente del Brasile.
