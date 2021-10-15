Il segnale misterioso dallo spazio arriva da 19 stelle

Il segnale misterioso captato dallo spazio, arriverebbe da ben 19 stelle lontanissime dalla Terra.

Gli astronomi che utilizzano l'antenna radio più potente del mondo hanno rilevato alcuni segnali provenienti da 19 stelle lontane, tutte a 165 anni luce dalla Terra.

Forse quattro dei segnali indicano la presenza di pianeti nascosti in orbita attorno a queste stelle.

Secondo il quotidiano britannico “Daily Mail”, il team dell'Università del Queensland, che comprende esperti dell'Osservatorio nazionale olandese, ha utilizzato il potente radiotelescopio, il Low Frequency Array ( LOFAR ) con sede nei Paesi Bassi.

Gli astronomi sanno da osservazioni nel sistema solare che i pianeti emettono onde. Le forti onde radio ed i loro campi magnetici interagiscono con il vento solare.

Il Segnale misterioso probabilmente da un esopianeta

Il team ha affermato che questa è la prima volta che gli astronomi sono stati in grado di rilevare onde radio probabilmente provenienti da un esopianeta, un passo importante per la radioastronomia.

Non possono dire le dimensioni dei pianeti sospetti o se sono abitabili, ma questi segnali sono simili a quelli visti quando Giove interagisce con il vento solare.

L'autore principale dello studio, il dottor Benjamin Pope, ha affermato che le loro scoperte potrebbero portare a nuove tecniche nella ricerca di mondi in orbita attorno a stelle diverse dalla nostra.

La scoperta di segnali radio da stelle lontane apre la radioastronomia come un modo per trovare pianeti in orbita attorno a quelle stelle.

Le scoperte con questo telescopio sono solo l'inizio, sebbene abbia solo la capacità di osservare stelle relativamente vicine, fino a 165 anni luce di distanza.

Il telescopio LOFAR è costruito da ASTRON nei Paesi Bassi, ma dispone di stazioni in tutta Europa, dal Regno Unito all'Italia, che lavorano in collaborazione per ottenere un singolo segnale più grand