Oggetto misterioso nella Via Lattea tiene in scacco gli astronomi

Il misterioso oggetto al centro della Via Lattea tiene in scacco gli astronomi, la risposta è che non è stato trovato nulla

Gli astronomi hanno scoperto segnali insoliti sotto forma di impulsi che appaiono a volte e scompaiono altre volte, provenienti dal centro della Via Lattea, i cui schemi non si adattano ai modelli di onde radio attualmente compresi.

Tali impulsi potrebbero indicare l'esistenza di una "nuova classe di corpi stellari" che gli scienziati hanno descritto come "l'oggetto".

Tale oggetto (definito lo straniero), i cui misteriosi segnali hanno lasciato perplessi gli astronomi, sembra "manipolare e scherzare con gli astronomi".

Gli astronomi hanno individuato onde su strani impulsi intermittenti di onde radio che gli esperti hanno ritenuto "non conformi allo schema dei modelli attualmente compresi" da sorgenti radio, il che ha suscitato l'attenzione e l'ammirazione degli scienziati.

Il misterioso oggetto riesce a prendersi gioco degli astronomi?

Gli astronomi hanno sottolineato che la caratteristica più strana di questi nuovi segnali è che hanno "polarizzazione estremamente alta".

Ciò significa, secondo fonti scientifiche, che la luce emessa dalla sorgente di questi segnali oscilla in una sola direzione, ma questa direzione ruota con il passare del tempo e si incrocia nello spaziotempo.

Dopo aver scoperto 6 segnali radio da una misteriosa fonte nel corso di nove mesi nel 2020, gli astronomi hanno cercato di trovare l'oggetto che emette questi impulsi in luce visibile.

Attualmente gli scienziati non hanno trovato nulla.

Hanno continuato il processo di ricerca e indagine, utilizzando un gruppo di telescopi avanzati, mentre scansionavano la Via Lattea per cercare la fonte dei misteriosi impulsi radio.

Gli scienziati sono stati finalmente in grado di determinare la fonte sconosciuta adottando vari telescopi con diversi metodi di ricerca e inseguimento delle stelle nello spazio.

L'oggetto misterioso è apparso a intermittenza e poi è scomparso di nuovo, il che ha reso confusi gli astronomi, secondo l'articolo pubblicato su la rivista "livescience".

"Abbiamo scansionato il cielo con il telescopio ASKAP per trovare oggetti nuovi e insoliti attraverso un progetto noto come Variables and Slow Transients (VAST), per tutto il 2020 e il 2021".

Ha affermato la professoressa Tara Murphy, che ha guidato l'enorme nuova ricerca dal Sydney Institute of Astronomy, secondo l'articolo pubblicato sulla rivista scientifica "scitechdaily