Htc Vive Flow, la realtà virtuale negli occhiali da sole

E' stato ufficialmente annunciato un nuovo visore per realtà virtuale, HTC Vive Flow, un occhiale di transizione dal design simile ai normali occhiali da sole.

I visori sono molto leggeri per essere occhiali da sole davvero comodi per l'occhio, ma sono di dimensioni relativamente più grandi di quelle classiche degli occhiali da sole.

Quando si indossano è possibile notare una cornice che circonda ciascuno occhio per impedire il passaggio della luce in modo da non confondersi durante il funzionamento.

Gli occhiali aattingono la loro alimentazione da una custodia di alimentazione esterna tramite un cavo USB-C, e all'interno degli occhiali c'è un paio di lenti innovative appositamente per adattarsi a queste dimensioni ridotte.

Inoltre, c'è una coppia di display 1.600 x 1.600 che supporta una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, un chip del processore Qualcomm XR One e una ventola di raffreddamento.

Il controller sarà il nostro smartphone

Una delle specifiche di questi occhiali non sembra essere destinata all'uso come gioco quotidiano, in quanto non è in grado di connettersi con i computer tramite un cavo USB-C e non ha hardware tale per giocare a "pesanti" giochi di realtà virtuale, ma sembra più adatto ad altri usi.

HTC Vive Flow sarà disponibile per l'acquisto da novembre al prezzo di 500 dollari, inclusa una custodia per il trasporto ma senza power bank e il preordine è già disponibile.

foto@HTC VIVE