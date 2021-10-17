La Nasa vuole colpire un asteroide per difendere la Terra

La Nasa continua a lavorare alla missione nata per colpire un asteroide pericoloso per la Terra.

La missione fa parte del programma di difesa planetaria contro l'impatto degli asteroidi. Questa sarà la prima dimostrazione tecnica della capacità di alterare la traiettoria di oggetti potenzialmente pericolosi per il nostro pianeta.

La missione DART (Double Asteroid Redirection Test) è già programmata per il suo primo volo di prova per valutare la tecnologia che mira a difendere il pianeta dai pericolosi impatti di asteroidi dallo spazio.

Il suo lancio è previsto per le 06:24 UTC del 24 novembre e sarà portato nello spazio a bordo di un razzo SpaceX Falcon 9, che partirà dalla Force Base Vandenberg Special a Santa Barbara, in California .

Questa sarà la prima dimostrazione della tecnica dell'impattore cinetico, che mira a deviare la traiettoria degli asteroidi , impattandoli con uno o più grandi veicoli spaziali, ed evitare così una possibile collisione catastrofica sul nostro pianeta.

L'obiettivo di questa prima missione sarà l'asteroide Didymos e la sua luna - che attualmente non rappresentano alcun pericolo per il pianeta - e che sono relativamente vicini alla Terra.

Dopo la separazione del razzo di lancio, DART impiegherà quasi un anno per raggiungere il sistema Didymos, dove avrà un impatto sulla sua luna - Dimorphos - alla fine di settembre 2022.

Entro tale data il sistema sarà a una distanza di 11 milioni di chilometri dalla Terra, e sarà possibile monitorare l'impatto dalla superficie del nostro pianeta, quantificando la variazione di velocità dell'orbita lunare del sistema Didymos, utilizzando radar e telescopi.

DART è una struttura a basso costo costituita da un cubo principale di 1,2 x 1,3 x 1,3 metri, a cui sono stati aggiunti una serie di elementi, tra cui due moduli solari extra large (ROSA; Roll-Out Solar Array) di 8,5 m di lunghezza - quando completamente dispiegato - e che alimenterà i sistemi dell'aeromobile.

Ha anche una telecamera (DRACO; Didymos Reconnaissance & Asteroid Camera for OpNav) che ti aiuterà a navigare e riconoscere il bersaglio, che colpirà a una velocità di 6,6 km/s.

Il DART sarà accompagnato nella sua missione dal LICIACube, un satellite dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI, dalla sua sigla in italiano), che raccoglierà informazioni sul momento dell'impatto, nonché immagini del possibile cratere di impatto che originato.

fonte@Tameteo