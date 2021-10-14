L'immagine della Terra quando il Sole si spegnerà

Un team internazionale di astronomi ha visto un'immagine del possibile futuro del nostro sistema solare quando il Sole si spegnerà.

Lo si è scoperto grazie ad un esopianeta gigante gassoso delle dimensioni di Giove in orbita attorno a una nana bianca morta vicino al centro della nostra galassia.

Questo è il primo sistema planetario confermato della galassia che probabilmente predice il futuro della nostra.

I ricercatori, guidati dal dott. Joshua Blackman dell'Università australiana della Tasmania, che ha pubblicato sulla rivista Nature, ha rilevato accidentalmente il sistema con il telescopio Kek alle Hawaii utilizzando la tecnica della "microfiche gravitazionale".

Si stima che la nana bianca abbia circa il 60% della massa del nostro Sole e il suo enorme esopianeta (MOA2010BLG477Lb) ha una massa del 40% più grande di Giove, a 2,8 unità astronomiche dalla sua stella madre.

"Le nostre osservazioni confermano che i pianeti che sono in orbita abbastanza lontani dalla loro stella possono continuare ad esistere dopo la morte di quest'ultima", ha detto Blackman.

"Dato che questo sistema è analogo al nostro sistema solare, sembra che Giove e Saturno possano alla fine sopravvivere dopo che il nostro Sole diventa una gigante rossa, quando esaurisce il combustibile nucleare e si autodistrugge", ha aggiunto.

Ciò non cambia d'altronde il destino più o meno prescritto della Terra e degli altri pianeti vicini al Sole.

Secondo l'astronomo David Bennett dell'American University of Maryland e del Goddard Space Flight Center della NASA:

"il futuro della Terra probabilmente non sarà così roseo perché è molto più vicino al Sole. Solo se l'umanità volesse spostarsi su un satellite di Giove o Saturno".

"Prima che il Sole bruci il nostro pianeta durante la sua fase calda quando è diventato una gigante rossa, potremmo rimanere in orbita intorno al Sole, anche se non lo faremmo ora potremmo affidarsi a lungo al calore di un Sole come una fredda nana bianca."

Fonte: ΑΠΕ - ΜΠΕ - Foto@Wikimedia