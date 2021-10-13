Luce misteriosa sull'Europa, svelato il mistero

Gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) hanno recentemente scoperto uno strano bagliore blu sull'Europa.

L'astronauta francese Thomas Pesquet ha spiegato scherzosamente cosa fosse in realtà il bagliore.

Eventi misteriosi che accadono nel mondo o fuori dal mondo attirano immediatamente l'attenzione di molti di noi.

Anche con la ricerca scientifica di fronte a tali eventi, le persone potrebbero essere più inclini a creare leggende soffermandosi sui misteri.

Alcuni eventi che possiamo vedere in varie parti dell'universo o nell'atmosfera possono anche far parte di questi interessanti misteri.

Sebbene le luci misteriose che si verificano di volta in volta siano spiegate da alcune persone, sotto forma di miti e credenze misteriose, le spiegazioni scientifiche chiariscono la situazione con ragioni logiche.

Svelato il mistero della Luce Blu sull'Europa

Un esempio di ciò è accaduto nei giorni scorsi. Gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale hanno osservato una luce blu sull'Europa.

L'astronauta francese Thomas Pesquet ha spiegato cos'è in realtà la luce blu nei cieli europei vista dallo spazio.

Il bagliore blu scoperto in Europa nei giorni scorsi ha portato con sé panorami diversi e interessanti.

Queste misteriose visioni hanno avuto la loro parte dall'astronauta francese Thomas Pesquet.

Pesquet ha scherzato sul fatto che questo bagliore fosse un evento così raro che elfi e spiriti potrebbero essere reali e che potrebbero anche influenzare il clima.

I commenti di Thomas Pesquet riguardo all'immagine dei bagliori che ha condiviso sul suo account Twitter, confermano che ovviamente l'astronauta non crede a questo mistero.

Mistero, tra l'altro, supportato da spiegazioni scientifiche. Si dice che le luci in questione siano causate da fulmini negli strati superiori dell'atmosfera.