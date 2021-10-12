Nutrizione: La dieta mediterranea ha dei benefici contagiosi

La dieta mediterranea ha tanti benefici e questi sono persino "contagiosi".

Anche le persone che vivono con una persona che segue una dieta scrupolosamente, o si sottopone ad un trattamento intensivo dimagrante, beneficiano di tale trattamento.

Uno studio, pubblicato sull'International Journal of Obesity, ha analizzato i dati di 148 familiari di pazienti del programma PREDIMED-Plus per la perdita di peso e lo stile di vita per un periodo di due anni.

I ricercatori hanno analizzato se anche queste persone hanno beneficiato indirettamente del programma, in quanto non sono state arruolate nello studio e non hanno ricevuto alcun trattamento immediato.

PREDIMED-Plus è uno studio multicentrico in cui un gruppo di pazienti segue un programma intensivo di dimagrimento basato sulla dieta mediterranea e un piano per promuovere l'attività fisica.

Così i benefici della Dieta Mediterranea sono contagiosi

I parenti (tre su quattro erano compagni del paziente e il resto erano figli, genitori, fratelli o sorelle o avevano qualche altro grado di parentela), hanno perso in media 1,25 kg nel primo anno del programma, rispetto ai partecipanti del gruppo corrispondente (quelli che non hanno ricevuto un trattamento di terapia intensiva con PREDIMED-Plus).

Questi dati erano migliori nei casi in cui il parente mangiava con il paziente e, soprattutto, quando chi cucinava era il paziente stesso.

Il trattamento, che mira alla perdita di peso nelle persone con obesità e alto rischio cardiovascolare che seguono la dieta mediterranea, "ha ottenuto risultati oltre la perdita di peso nel paziente perché si è esteso al suo ambiente familiare", spiega il dott. Albert Goday, ricercatore capo, Dipartimento di Endocrinologia e Nutrizione presso l'Hospital del Mar, ricercatore nel team di nutrizione e rischio cardiovascolare presso l'IMIM-Hospital del Mar e ricercatore CIBERobn.

"Il risultato è stato contagioso, che in questo contesto fortunatamente si è rivelato un'infezione molto benefica..., con conseguente perdita di peso e miglioramento delle abitudini alimentari di tutta la famiglia".

Il Dott. Goday sottolinea che "tra i tanti possibili approcci dietetici alla perdita di peso, quello basato sulla dieta mediterranea è quello che… si trasmette più facilmente in un ambiente familiare" .

I membri della famiglia hanno anche mostrato un maggiore impegno per la dieta mediterranea. Ma lo stesso non valeva per l'attività fisica.

Fonte: https://scitechdaily.com