Depressione e ansia tra i bambini, il risultato del Covid

Depressione e ansia questo il risultato del Covid soprattutto tra le fasce più deboli come i bambini.

Gli effetti sulla salute mentale di bambini e adolescenti sono aumentati vertiginosamente. I fattori chiave per il peggioramento della situazione sono il digital divide, quello che in Italia viene chiamato divario digitale, la restrizione alla circolazione, lo sfruttamento domestico e di internet.

L'aumento dei problemi emotivi e comportamentali, l'iperattività e la diminuzione del comportamento sociale sono tra gli effetti della pandemia di coronavirus su bambini e adolescenti.

Questi sono i risultati di una ricerca condotta dalla Child Psychiatric Clinic dell'EKPA durante la seconda ondata della pandemia su 282 bambini e 490 adolescenti e le loro famiglie.

La ricerca mostra che l'aumento della psicopatologia nei bambini è correlato a determinati fattori, come l'età (i tassi sono più alti negli adolescenti), il sesso (i tassi sono più alti nei ragazzi), il loro benessere psicologico o fisico, il supporto sociale, le disfunzioni familiari e la storia del trauma e la resilienza dei loro caregiver.

Allo stesso tempo, uno studio della Società Europea di Psichiatria Infantile ha rilevato che l' impatto della pandemia sulla salute mentale di bambini e adolescenti è aumentato drammaticamente dal 50% nel 2020 all'80% nel 2021 con il maggior aumento di tendenze suicide, disturbi d'ansia e alimentari ed episodi depressivi gravi.

D'altra parte, si è riscontrato che la fornitura di servizi ai pazienti e alle loro famiglie è stata più colpita all'inizio della pandemia rispetto alla seconda ondata.

Tra gli effettidella pandemia registrati in questo rapporto sono: il divario digitale (alcuni bambini non potevano accedere a Internet), la restrizione alla circolazione dei bambini che mettono questi ultimi a rischio di salute mentale, l'aumento del rischio che i bambini subiscano sfruttamento domestico o online, il bullismo o negligenza, oltre a limitare l'accesso dei bambini ai servizi medici e psichiatrici.

Inoltre, ci sono preoccupazioni per la salute mentale dei bambini a causa della mobilità limitata, della chiusura delle scuole, del confinamento in casa e delle limitate opportunità di giocare e incontrare gli amici.

