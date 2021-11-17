Il nono pianeta esiste realmente?

Un nono pianeta potrebbe essere stato scoperto nel nostro Sistema Solare. Analizzando i dati raccolti nel 1983, il professore di astrofisica sostiene l'esistenza di un nono pianeta.

Michael Rowan-Robinson, astronomo di spicco e professore emerito di astrofisica all'Imperial College di Londra, ha dimostrato che i dati raccolti da un telescopio spaziale sono un possibile candidato per la teoria del nono pianeta.

I dati provengono dalle osservazioni storiche effettuate dall'Infrared Astronomical Satellite (IRAS), lanciato nel 1983.

Rowan-Robinson ha deciso di esaminare i dati della missione di dieci mesi dell'IRAS per vedere se c'era qualcosa di inesplorato nei dati. Il professore prestava attenzione agli oggetti che si muovevano lentamente tra un'osservazione e l'altra.

L'astronomo ha esaminato centinaia di fonti nei dati; In particolare, tre osservazioni fatte nel giugno, luglio e settembre del 1983 hanno attirato la sua attenzione.

Le loro osservazioni hanno suggerito che il nono pianeta potrebbe essere da tre a cinque volte più grande della Terra.

Sfortunatamente, Rowan-Robinson ha ammesso in un recente documento di ricerca che le osservazioni non erano di alta qualità e che la regione del cielo in cui sono state catturate è costituita da fibre gassose note come cirri.

Questi gas simili a nuvole rendono le osservazioni difficili da leggere chiaramente. Ha anche notato che una recente indagine del cielo dei telescopi Pan-STARRS alle Hawaii non ha registrato l'oggetto.

Questo potrebbe suggerire che il nono pianeta che pensava di aver scoperto non fosse reale.

Tuttavia, in una serie di tweet che ha condiviso, lo scienziato Mike Brown, che ha esaminato la ricerca di Robinson, afferma che, nonostante questi motivi, ciò non significa che il nono pianeta non sia reale:

"Potrebbe esserci la scoperta di qualcos'altro per caso durante la ricerca per il nono pianeta. Così ha fatto Plutone. Tombaugh stava cercando il Planet X di Lowell (cosa che non aveva) e trovò accidentalmente Plutone. Mentre Plutone non era il previsto Pianeta X".