Alien isolation arriva su smartphone e tablet

Uno dei giochi survival horror più impressionanti degli ultimi anni arriva su smartphone e tablet.

Feral Interactive ha annunciato che Alien Isolation su piattaforme iOS e Android arriverà il 16 dicembre.

Feral afferma di essere riusciti a trasferire su dispositivi mobili "immagini incredibili, narrazione eccezionale e atmosfera terrificante" del pluripremiato capolavoro di fantascienza dello studio Creative Assembly.

Sono stati aggiunti controlli personalizzabili per touch screen e c'è anche la possibilità di collegare un controller/gamepad esterno. Il gioco, che costa 15 dollari, viene fornito con tutti e sette i DLC.

La trama del gioco Alien Isolation è ambientata 15 anni dopo la trama di "The Eighth Traveler" (Alien), un classico film horror di fantascienza di Ridley Scott.

I giocatori vestiranno i panni dell'ingegnere Amanda Ripley, che sta cercando di risolvere il mistero della scomparsa di sua madre Ellen Ripley.

Creative Assembly ha fatto un ottimo lavoro con questo gioco replicando l'atmosfera terrificante del film originale. Una prospettiva in prima persona contribuisce alla sensazione di disagio mentre cerchi di evitare Alien.

Resta da vedere se Alien Isolation sarà impressionante sui dispositivi mobili come lo era su console e PC.

foto@Wikimedia