Instagram identifica gli utenti con il video selfie

Instagram sta implementando il sistema "video selfie " per autenticare gli utenti.

Instagram ha riattivato la funzione "video selfie" per autenticare gli utenti. Questo sistema di sicurezza è stato effettivamente implementato nell'agosto dello scorso anno.

Tuttavia, i piani sono stati ritardati a causa di problemi tecnici. Con l'ultima dichiarazione, è stato annunciato che la funzionalità è stata resa disponibile a livello globale.

Come si può facilmente vedere dalle immagini, sullo schermo è presente l'informazione 'fai un video selfie'. Abbiamo anche bisogno di un breve video su questa schermata in cui giri la testa in diverse direzioni.

Questo ci aiuta a verificare che sei una persona fisica e la tua identità.' è inclusa anche una frase.

L'azienda afferma che il video non verrà mai condiviso e verrà eliminato entro 30 giorni. Dice anche che non raccoglierà dati biometrici e non utilizzerà la tecnologia di riconoscimento facciale.

In parole povere, l'intelligenza artificiale della piattaforma analizzerà il video selfie per confermare che un utente è una persona reale.

La verifica dei video selfie diventa obbligatoria quando si crea un nuovo account Instagram. Sebbene non ci sia stata tale richiesta per gli utenti esistenti, il sistema di verifica potrebbe essere aperto a tutti nel prossimo periodo.

Instagram non è l'unica piattaforma che utilizza i video selfie. Soprattutto le applicazioni basate su chat ora includono questo sistema.