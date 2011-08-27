Il Nokia N9 non arriverà in Italia
di Redazione
27/08/2011
La notizia che il nuovo Nokia N9 non sarà venduto in Italia ha scosso molte persone che avevano già in programma l'acquisto. Nokia non ha rilasciato ancora spiegazioni ma è molto probabile che il dispositivo sarà venduto solo in Australia, Austria, Bulgaria, Cina, Croazia, Finlandia, Grecia, Hong Kong, Ungheria, Malaysia, Nuova Zelanda, Portogallo, Polonia, Romania, Russia, Arabia Saudita, Serbia, Singapore, Slovenia, Svezia, Svizzera, Emirati Arabi e Vietnam.
