Limitare gli update del Gestore Applicazioni
di Redazione
27/08/2011
Ogni volta che apriamo il Gestore delle Applicazioni per installare qualcosa di nuovo dobbiamo sempre attendere qualche minuto che si aggiornino i cataloghi. Per bypassare o meglio, per configurare, questi aggiornamenti possiamo usare Update Configurator. Si tratta di un programma che si scarica dai repo con il quale possiamo impostare ogni quanti giorni aggiornare i cataloghi.
