Limitare gli update del Gestore Applicazioni

Redazione Avatar

di Redazione

27/08/2011

Ogni volta che apriamo il Gestore delle Applicazioni per installare qualcosa di nuovo dobbiamo sempre attendere qualche minuto che si aggiornino i cataloghi. Per bypassare o meglio, per configurare, questi aggiornamenti possiamo usare Update Configurator. Si tratta di un programma che si scarica dai repo con il quale possiamo impostare ogni quanti giorni aggiornare i cataloghi.
Il Nokia N9 non arriverà in Italia

Rubati 35mila dati dai server della Epson

