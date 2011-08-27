fMobi per Nokia N900

Finalmente è stato rilasciata la versione 1.3.1 di fMobi, il miglior client Facebook per N900 e Symbian S60 5th Edition. Le caratteristiche ufficiali sono:

News feed

Chat

Profile

User info

Messages

Check In / Places

Sound notifications

Top Friends

Liked Pages

Groups

Events

Commenting / Liking

View comments / likes

Albums / Photos

Notifications

Landscape / Portrait

Black / White theme