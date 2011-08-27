Loading...

fMobi per Nokia N900

27/08/2011

Finalmente è stato rilasciata la versione 1.3.1 di fMobi, il miglior client Facebook per N900 e Symbian S60 5th Edition. Le caratteristiche ufficiali sono:

  • News feed
  • Chat
  • Profile
  • User info
  • Messages
  • Check In / Places
  • Sound notifications
  • Top Friends
  • Liked Pages
  • Groups
  • Events
  • Commenting / Liking
  • View comments / likes
  • Albums / Photos
  • Notifications
  • Landscape / Portrait
  • Black / White theme
Mentre l'applicazione si può scaricare da qui per tutte le versioni.
