fMobi per Nokia N900
di Redazione
27/08/2011
Finalmente è stato rilasciata la versione 1.3.1 di fMobi, il miglior client Facebook per N900 e Symbian S60 5th Edition. Le caratteristiche ufficiali sono:
- News feed
- Chat
- Profile
- User info
- Messages
- Check In / Places
- Sound notifications
- Top Friends
- Liked Pages
- Groups
- Events
- Commenting / Liking
- View comments / likes
- Albums / Photos
- Notifications
- Landscape / Portrait
- Black / White theme
Articolo Precedente
Il discorso di Steve Jobs nel 2005
Articolo Successivo
Il Nokia N9 non arriverà in Italia
Redazione