Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Il gruppo LulzSec attacca ancora

Redazione Avatar

di Redazione

07/06/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

"Abbiamo recentemente comprato questo nuovo gioco chiamato Hacker vs Sony, ma dal momento che PSN non va non riusciamo a giocarlo online, così abbiamo deciso di andare in modalità offline e già abbiamo raggiunto qualche trofeo".


Questo è quello che dice il gruppo di hacker LulzSec che tempo fa aveva attaccato i server di Sony, ma in questi giorni si sono fatti risentire. Ovvero il gruppo ha attaccato la divisione musicale BMG Giappone riportando online 54MB di codice dei loro server, questo per far vedere la riuscita dell' attacco e probabilmente per esporre il sito ad ulteriori attacchi. Intanto, l' FBI, non ha ancora arrestato nessuno per gli attacchi passati.



Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Gli hacker sul test mondiale dell' IPv6

Articolo Successivo

Creare un messaggio di errore VBS

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022