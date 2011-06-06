Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Creare un messaggio di errore VBS

Redazione Avatar

di Redazione

06/06/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Inanzitutto aprite il blocco note e incollate questo codice:

lol=msgbox("text",20,"text2")

Al posto di "text" scrivete quello che volete compaia e al posto di "text2" il titolo.
Salvate ora con un nome a caso ma in estensione .vbs (Visual Basic Script).
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Il gruppo LulzSec attacca ancora

Articolo Successivo

Lanciare dadi in Pascal

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022