Creare un messaggio di errore VBS
di Redazione
06/06/2011
Inanzitutto aprite il blocco note e incollate questo codice:
Al posto di "text" scrivete quello che volete compaia e al posto di "text2" il titolo.
Salvate ora con un nome a caso ma in estensione .vbs (Visual Basic Script).
lol=msgbox("text",20,"text2")
