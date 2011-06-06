Lanciare dadi in Pascal
di Redazione
06/06/2011
Ecco il codice in Pascal per creare un lanciatore di dadi:
PROGRAM RANDOM_DADI; USES CRT;
VAR A,B:INTEGER; F:ARRAY[1..7]OF STRING;
BEGIN
CLRSCR;
RANDOMIZE;
WRITELN('Simulatore del lancio di un dado a sei facce.');
WRITELN;
WRITE('Invio per iniziare, CTRL+C per uscire.');
READLN;
FOR B:=1 TO 6 DO BEGIN
CASE B OF
1:F[B]:='UNO';2:F[B]:='DUE';3:F[B]:='TRE';
4:F[B]:='QUATTRO';5:F[B]:='CINQUE';6:F[B]:='SEI';
END; END;
WHILE(TRUE)DO BEGIN
A:=20;
FOR B:=1 TO 6 DO BEGIN
GOTOXY(38,10);TEXTCOLOR(1);WRITE(F[B]);
SOUND(A+500);DELAY(A+10);NOSOUND;
A:=A+10;
CLRSCR;
END;
GOTOXY(38,10);TEXTCOLOR(15);WRITE(F[RANDOM(6)+1]+'!');
SOUND(A+500);DELAY(10+A);NOSOUND;
READLN;
END;
END.
