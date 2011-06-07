Gli hacker sul test mondiale dell' IPv6

Domani, 8 Giugno 2011, ci sarà il grande test mondiale sul nuovo protocollo di comunicazione IPv6 e questo fa già sorgere dei dubbi agli esperti di sicurezza. Infatti pensano che gli hacker sfrutteranno quest' occasione per compiere attacchi DDoS.





Il direttore marketing di Radware, un'azienda produttrice di dispositivi di rete, ha fatto sapere che negli ultimi mesi questo tipo attacchi è di gran lunga aumentato e il nuovo protocollo per ora non è sicuro perchè i pacchetti non verrebbero ispezionati.

John Brzozowski, ingegnere per l'IPv6 di Comcast, lamenta del fatto che con il grande parlarsi di questo evento molti hacker si armino in fretta e siano pronti a colpire, lo stesso dichiara "Tutto può succedere. Il potenziale [per gli attacchi] c'è, per noi sarà fondamentale cercare di proteggere la Rete".





