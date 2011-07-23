I 10 migliori plugin di WordPress
di Redazione
23/07/2011
Chi ha un blog su WordPress sarà sicuramente interessato a questo articolo, i migliori 10 plugin per WordPress, bene, eccoli qua:
Si tratta del miglior plugin in giro per ottimizzare il proprio blog lato Seo, è in grado di configurare il titolo degli articoli, la descrizione, le keyword e molto altro ancora.
2)WP-Pools
Alle volte può essere utile inserire nel proprio blog un sondaggio. Per farlo ci viene incontro questo plugin, in grado di inserirne a volontà e dovunque, nelle sidebar o in una sola pagina.
Ci fa configurare quando farlo iniziare, quando terminare e le varie domande.
Questo plugin è in grado di creare, dopo un solo click, una sitemap del vostro blog che si integra perfettamente con Webmaster Tools di Google o di altri motori di ricerca. In poche parole? In grado di indicizzare meglio il vostro sito web.
Questo invece farà apparire 3 icone sotto i vostri post, una di Facebook, una di Twitter e una di una lettera. Rispettivamente in grado di condividere l'articolo sui due social network e spedirlo via email.
Questo ottimo strumento invece comprime css e javascript per ridurre il caricamento delle pagine web. Non crea i soliti errori che possono capitare, come ad esempio disattiva i js, anzi, le vostre pagine saranno molto più veloci!
Se magari nei vostri post inserite immagini o video con questo plugin sarà impossibile per altri scaricarle nel proprio pc.
7)Disqus
Ottimo per cambiare totalmente grafica ai commenti e alle discussioni. Le rende molto più belle e con tante funzione in più, come quella di condividere commenti su Facebook.
Se magari avete tantissimi post e utenti registrati sul sito e per sicurezza, cosa che andrebbe sempre fatta, volete fare un backup del database in modo da non perderli in futuro vi viene incontro questo plugin. Potrete programmare i vostri backup in modo da avere il database del blog sempre nel pc per ogni evenienza.
Ogni blog che si rispetti ha un proprio form di contatto, con questo plugin avrete anche il vostro con molti campi personalizzabili e una grafica molto carina.
Per ultimo ma non per importanza ecco un plugin in grado di gestire un vero e proprio negozio online con WordPress. Molto utile se volete intraprendere un'attività o espandervi nel web.
