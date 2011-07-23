I 10 migliori plugin di WordPress

Chi ha un blog su WordPress sarà sicuramente interessato a questo articolo, i migliori 10 plugin per WordPress, bene, eccoli qua:

1)All in One SEO Pack

Si tratta del miglior plugin in giro per ottimizzare il proprio blog lato Seo, è in grado di configurare il titolo degli articoli, la descrizione, le keyword e molto altro ancora.

2)WP-Pools

Alle volte può essere utile inserire nel proprio blog un sondaggio. Per farlo ci viene incontro questo plugin, in grado di inserirne a volontà e dovunque, nelle sidebar o in una sola pagina.

Ci fa configurare quando farlo iniziare, quando terminare e le varie domande.

3)Google XML Sitemaps

Questo plugin è in grado di creare, dopo un solo click, una sitemap del vostro blog che si integra perfettamente con Webmaster Tools di Google o di altri motori di ricerca. In poche parole? In grado di indicizzare meglio il vostro sito web.

4)Share This

Questo invece farà apparire 3 icone sotto i vostri post, una di Facebook, una di Twitter e una di una lettera. Rispettivamente in grado di condividere l'articolo sui due social network e spedirlo via email.

5)WP Minify

Questo ottimo strumento invece comprime css e javascript per ridurre il caricamento delle pagine web. Non crea i soliti errori che possono capitare, come ad esempio disattiva i js, anzi, le vostre pagine saranno molto più veloci!

6)Hotlink Protection

Se magari nei vostri post inserite immagini o video con questo plugin sarà impossibile per altri scaricarle nel proprio pc.

7)Disqus

Ottimo per cambiare totalmente grafica ai commenti e alle discussioni. Le rende molto più belle e con tante funzione in più, come quella di condividere commenti su Facebook.

8)WP-DB-Backup

Se magari avete tantissimi post e utenti registrati sul sito e per sicurezza, cosa che andrebbe sempre fatta, volete fare un backup del database in modo da non perderli in futuro vi viene incontro questo plugin. Potrete programmare i vostri backup in modo da avere il database del blog sempre nel pc per ogni evenienza.

9)Contact Form 7

Ogni blog che si rispetti ha un proprio form di contatto, con questo plugin avrete anche il vostro con molti campi personalizzabili e una grafica molto carina.

10)WP e-Commerce

Per ultimo ma non per importanza ecco un plugin in grado di gestire un vero e proprio negozio online con WordPress. Molto utile se volete intraprendere un'attività o espandervi nel web.