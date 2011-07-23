Come integrare YouTube a WordPress

Molti utenti ormai hanno un proprio sito, chi con Joomla, chi con WordPress e chi con altro ancora. Ma chi usa WP magari vuole aggiungere i propri video di YouTube al blog. Vediamo come fare:

Intanto bisogna registrarsi a YouTube e creare un proprio canale, il tutto da questo link.

Poi carichiamo il video che vogliamo avere nel blog tramite il tasto "Carica Video", una volta online apriamo la sua pagina e andiamo sotto al video. Noteremo varie scritte, tra cui "Condividi", clicchiamo e si aprirà una finestrella sottostante. Di nuovo click su "Codice da incorporare" e spuntiamo le voci:

-Abilita modalità di privacy avanzata

-Usa vecchio codice di incorporamento

Le altre non devono essere spuntate. Come dimensioni io consiglio la seconda, 480x390, che in WordPress si integra davvero bene senza sgranare o altro.

Copiamo il codice nel box sopra e andiamo a creare una nuova pagina o un nuovo articolo nel blog, eventualmente modifichiamo qualcosa di già esistente, andiamo in "Html" (la 2 voce a destra nell'editor) e incolliamo il link.

Aggiorniamo e avremmo il nostro video su WordPress!