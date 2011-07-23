Come tradurre un template di WordPress

Se abbiamo scaricato un template per WordPress ma magari è in inglese dobbiamo tradurlo, e come fare? Basta andare in "Aspetto" e in "Editor", poi modificare i file footer-area.php e comments.php, per farlo basta cliccare sulle varie voci.

Ora varia da template a template ma in sostanza le voci sono quelle che troviamo nel footer, ad esempio i titolo di alcuni blocchi, le scritte per aggiungere i commenti o per editarli e altre piccole voci.