Aggiungere la pagina Dove Siamo in WordPress

Redazione Avatar

di Redazione

23/07/2011

Se vogliamo aggiungere la pagina "Dove Siamo" a WordPress abbiamo varie opzioni, ma la migliore è scaricare ed installare MapPress Easy Google Maps, un ottimo plugin per inserire mappe nelle pagine e negli articoli.

Una volta installato andiamo a creare una pagina o un nuovo articolo, vedremo sotto un nuovo box con il nome del plugin, basterà cliccare su "Nuova mappa" e impostare la località. In questo caso nell'articolo, o nella pagina, troveremo la nostra mappa.

Si tratta di uno strumento per aggiungere una pagina con una cartina stradale, molto utile sopratutto nel caso di un negozio online o un sito professionale per informare i visitatori dove ci troviamo.

Come fare un backup di WordPress

Come tradurre un template di WordPress

