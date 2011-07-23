Loading...

Come fare un backup di WordPress

23/07/2011

Molte volte nella nostra Bacheca di WordPress troviamo una notifica che ci avvisa di un aggiornamento disponibile per il blog.

Può succedere che però mentre lo installiamo si spenga il pc, capiti qualche errore o qualche disgrazia simile, per poterci mettere in sicurezza in questi casi è necessario avere un backup a portata di mano che nell'eventualità andremo a caricare nel nostro spazio via ftp.

Con questo plugin abbiamo la possibilità di fare un backup alla cartella "Upload" delle immagini, la cartella "Plugin" e la cartella dei temi.

Con questo invece abbiamo a disposizione uno strumento per fare il backup del database, contenente articoli e utenti iscritti al blog.

