Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Creare un social network con Elgg

Redazione Avatar

di Redazione

23/07/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Elgg è un CMS per creare siti web in stile Facebook, davvero molto utile e funzionale. 

A chi interessa provare a creare il nuovo social network del 2011 basterà scaricare la versione 1.7.10 da qua e caricarla via ftp sul proprio spazio web. Per chi non se ne intende può leggere la nostra guida nella sezione Tutorial->CMS.

Ovviamente anche questo software si può implementare con una miriade di plugin scaricabili da qua.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Integrare Twitter e Facebook in Google+

Articolo Successivo

Come fare un backup di WordPress

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022