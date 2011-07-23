Creare un social network con Elgg
di Redazione
23/07/2011
Elgg è un CMS per creare siti web in stile Facebook, davvero molto utile e funzionale.
A chi interessa provare a creare il nuovo social network del 2011 basterà scaricare la versione 1.7.10 da qua e caricarla via ftp sul proprio spazio web. Per chi non se ne intende può leggere la nostra guida nella sezione Tutorial->CMS.
Ovviamente anche questo software si può implementare con una miriade di plugin scaricabili da qua.
