Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Integrare Twitter e Facebook in Google+

Redazione Avatar

di Redazione

23/07/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Molti utenti ormai, più di 20 milioni per essere precisi, sono iscritti al nuovo social network di Google, ma questo non vuol dire abbandorare nè Twitter nè Facebook.

Vediamo infatti come integrare i tre siti web direttamente in Google Plus.

Scarichiamo Google Chrome e installiamolo, poi installiamo anche il plugin Start G+.

Una volta installato tutto basta accedere al proprio account di Google+ e in alto a destra noteremo tre nuove icone, una di Twitter, una di Facebook e una per scollegarsi dai vari account.

Cliccando su ognuna di queste accederemo al nostro account dei due social network e da li possiamo sia vedere gli ultimi post sia scriverne di altri, sia post sia tweet.

Abbiamo inoltre la possibilità di taggare amici, condividere link, immagini, video e altro ancora.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Dove trovare giochi per Linux Ubuntu

Articolo Successivo

Creare un social network con Elgg

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022