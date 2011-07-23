Integrare Twitter e Facebook in Google+

Molti utenti ormai, più di 20 milioni per essere precisi, sono iscritti al nuovo social network di Google, ma questo non vuol dire abbandorare nè Twitter nè Facebook.

Vediamo infatti come integrare i tre siti web direttamente in Google Plus.

Scarichiamo Google Chrome e installiamolo, poi installiamo anche il plugin Start G+.

Una volta installato tutto basta accedere al proprio account di Google+ e in alto a destra noteremo tre nuove icone, una di Twitter, una di Facebook e una per scollegarsi dai vari account.

Cliccando su ognuna di queste accederemo al nostro account dei due social network e da li possiamo sia vedere gli ultimi post sia scriverne di altri, sia post sia tweet.

Abbiamo inoltre la possibilità di taggare amici, condividere link, immagini, video e altro ancora.