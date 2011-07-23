Come usare la webcam con Google Plus

Chi è già presente sul social network di Google, Google Plus, avrà notato certamente la possibilità di effettuare videochiamate. Ma chi è con Linux avrà anche notato che ci sono problemi e molte volte non potrete vedere in video i vostri amici.

Per fortuna è nata una soluzione, vediamo come:

Installate il plugin di G-Talk da qua se non ce l'avete già, aprite il terminale e a seconda di che versione di Ubuntu avete date questi comandi.

Ubuntu 32bit:

sudo apt-get install libv4l-0

sudo mv /opt/google/talkplugin/GoogleTalkPlugin /opt/google/talkplugin/GoogleTalkPlugin.real

echo '#!/bin/sh' | sudo tee /opt/google/talkplugin/GoogleTalkPlugin

echo "LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so /opt/google/talkplugin/GoogleTalkPlugin.real" | sudo tee -a /opt/google/talkplugin/GoogleTalkPlugin

sudo chmod +x /opt/google/talkplugin/GoogleTalkPlugin

Ubuntu 64bit:

sudo apt-get install lib32v4l-0

sudo mv /opt/google/talkplugin/GoogleTalkPlugin /opt/google/talkplugin/GoogleTalkPlugin.real

echo '#!/bin/sh' | sudo tee /opt/google/talkplugin/GoogleTalkPlugin

echo "LD_PRELOAD=/usr/lib32/libv4l/v4l1compat.so /opt/google/talkplugin/GoogleTalkPlugin.real" | sudo tee -a /opt/google/talkplugin/GoogleTalkPlugin

sudo chmod +x /opt/google/talkplugin/GoogleTalkPlugin

Riavviate il browser e la vostra webcam funzionerà. Se in futuro installerete un aggiornamento di Google Talk dovete ripetere la procedura.