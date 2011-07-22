Loading...

Google Labs se ne va

Redazione Avatar

di Redazione

22/07/2011

Il nuovo CEO di Google, Larry Page, ha deciso di chiudere il famoso ormai Google Labs. Il laboratorio virtuale dove ogni giorno si incontravano sviluppatori e imprenditori per discutere dei progetti del futuro o per crearne di nuovi.



 

Dalle sue membra sono usciti Google Reader, Google Maps e molti altri ancora che centinaia di utenti usano ogni giorno.

Google sembra concentrarsi su progetti che portino più monetizzazione in azienda e siano più virtuosi, come il prossimo Google+. A quanto pare la società si sta concentrando anche per fare concorrenza diretta a Skype ma ancora non è stato rivelato nulla al riguardo.

