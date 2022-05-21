Huawei lancia il suo Mate Xs 2

Huawei lancia ufficialmente la versione internazionale del telefono Mate Xs 2.

L'azienda cinese Huawei ha annunciato il lancio del suo ultimo smartphone pieghevole Mate Xs 2, ai mercati globali, l'ufficialità è arrivata attraverso un grande evento tenutosi, volto ad annunciare tante novità di prodotti di smartwatch e fitness tracker.

Secondo il sito tecnico “gsmarena”, il pieghevole Huawei Mate Xs 2 dovrebbe arrivare nei mercati europei il prossimo giugno, in tre colorazioni: bianco, nero e viola.

Quali sono le specifiche del Huawei Mate Xs 2

Uno schermo OLED flessibile, che misura 7,8 pollici e viene fornito con una risoluzione di 2480 x 2200 pixel e supporta un'elevata frequenza di aggiornamento di 120 Hz, una volta piegato, il dispositivo si riduce a un telefono standard con uno schermo da 6,5 ​​pollici facile da usare con una mano.

Il telefono pieghevole Huawei Mate Xs 2 è equipaggiato con processore di punta Qualcomm Snapdragon 888 4G, che viene fornito con una singola RAM da 8 GB e una memoria interna da 512 GB.

Il telefono pieghevole Huawei Mate Xs 2 ha una tripla fotocamera posteriore, la principale delle quali ha una risoluzione di 50 megapixel, integrata in una delle cornici del dispositivo e collegata a una fotocamera ultra-wide da 13 megapixel, e un Teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3x, insieme a una fotocamera Fotocamera selfie da 10 megapixel che funziona con le tecnologie di riconoscimento facciale.