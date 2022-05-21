Huawei lancia il suo Mate Xs 2
di Redazione
21/05/2022
Huawei lancia ufficialmente la versione internazionale del telefono Mate Xs 2.
L'azienda cinese Huawei ha annunciato il lancio del suo ultimo smartphone pieghevole Mate Xs 2, ai mercati globali, l'ufficialità è arrivata attraverso un grande evento tenutosi, volto ad annunciare tante novità di prodotti di smartwatch e fitness tracker.
Secondo il sito tecnico “gsmarena”, il pieghevole Huawei Mate Xs 2 dovrebbe arrivare nei mercati europei il prossimo giugno, in tre colorazioni: bianco, nero e viola.
Quali sono le specifiche del Huawei Mate Xs 2
Uno schermo OLED flessibile, che misura 7,8 pollici e viene fornito con una risoluzione di 2480 x 2200 pixel e supporta un'elevata frequenza di aggiornamento di 120 Hz, una volta piegato, il dispositivo si riduce a un telefono standard con uno schermo da 6,5 pollici facile da usare con una mano.
Il telefono pieghevole Huawei Mate Xs 2 è equipaggiato con processore di punta Qualcomm Snapdragon 888 4G, che viene fornito con una singola RAM da 8 GB e una memoria interna da 512 GB.
Il telefono pieghevole Huawei Mate Xs 2 ha una tripla fotocamera posteriore, la principale delle quali ha una risoluzione di 50 megapixel, integrata in una delle cornici del dispositivo e collegata a una fotocamera ultra-wide da 13 megapixel, e un Teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3x, insieme a una fotocamera Fotocamera selfie da 10 megapixel che funziona con le tecnologie di riconoscimento facciale.
