La porta su Marte è grande quando la cuccia di un cane

All'inizio di maggio 2022, il rover Curiosity ha inviato una fotografia dalla superficie di Marte che ha catturato l'attenzione degli utenti.

L'immagine mostra quella che sembra essere una porta

Il 7 maggio 2022 il rover Curiosity della NASA ha utilizzato la sua Mast Camera, o Mastcam, per catturare questo cumulo di roccia soprannominato "East Cliffs " . uno alto circa 12 pollici e largo 16 pollici, di dimensioni simili ad una cuccia per cani.

Il panorama principale qui presentato è stato unito utilizzando 113 immagini dall'obiettivo della Mastcam. L'immagine è stata elaborata per approssimare il colore e la luminosità della scena come sarebbe vista dall'occhio umano in normali condizioni diurne sulla Terra.

Ciò significa che se un astronauta arrivasse sul posto, lo vedrebbe esattamente allo stesso modo. Nell'immagine sotto la "porta" è stata cerchiata in rosso in modo che possa essere facilmente individuata.

Nell'immagine sottostante puoi vedere la sezione di interesse ritagliata, ma con annotazioni che indicano la larghezza, l'altezza e la profondità approssimativa della frattura aperta.

“Alcuni di voi hanno notato questa immagine che ho scattato su Marte. Può sembrare un piccolo ingresso, ma in realtà è una caratteristica geologica naturale! Potrebbe semplicemente sembrare una porta perché la tua mente sta cercando di dare un senso all'ignoto. (Questo si chiama "pareidolia")", si legge sull'account Twitter di Curiosity Rover.

https://twitter.com/MarsCuriosity/status/1527039654217732096

Molte volte gli appassionati di spazio e gli elaboratori di immagini alterano le immagini originali inviate dal robot da Marte.

Le immagini o i film risultanti sono divertenti da guardare, ma ciò non significa che siano scientificamente accurati. Successivamente, alcuni di questi lavori vengono condivisi e viralizzati sui social network, quindi le cose possono creare un po' di confusione. Vale la pena ricordare che ci sono anche immagini che sono anche erroneamente attribuite alla NASA.