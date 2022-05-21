Apple sta per annunciare i nuovi visori per la realtà aumentata

Le voci di corridoio che si susseguono, pare confermino che Apple potrebbe presto presentare i suoi nuovi visori per la realtà aumentata.

Secondo le ultime indiscrezioni, "i membri del consiglio di amministrazione di Apple hanno recentemente visto il progetto dei visori intelligenti che vengono sviluppati dagli esperti della loro azienda, che competeranno con gli occhiali Microsoft e Google"

Le informazioni disponibili indicano che "i nuovi visori avranno la forma di una maschera davanti agli occhi, saranno dotati di un paio di schermi micro-OLED che supportano le tecnologie 4K e potranno lavorare con realtà virtuale e aumentata tecnologie della realtà allo stesso tempo"

Questi visori molto probabilmente saranno dotati di 15 telecamere per tracciare il movimento degli oggetti che circondano l'utente, il movimento delle sue mani e i movimenti dei suoi occhi, e funzioneranno con un sistema speciale chiamato Reality OS, e saranno supportati da Apple- realizzato processori "M" sviluppati dai processori utilizzati nei moderni MacBook.

https://www.youtube.com/watch?v=N9UsWpQnRIQ

Non è ancora noto se questi visori saranno equipaggiati con altoparlanti e microfoni o un'unità di elaborazione esterna, ma le indiscrezioni indicano che avranno funzionalità molto avanzate e saranno disponibili ad un prezzo di circa 300 dollari.