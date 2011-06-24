Hacker vs Berlusconi

"Le azioni degli hacker sono atti esecrabili perché gli attacchi alle istituzioni sono attacchi alla democrazia da combattere senza se e senza ma", questo quello che ha detto Renato Schifani



, Presidente del Senato, in seguito agli attacchi da parte degli hacker nei vari siti politici italiani. Siti web come governo.it, camera.it, senato.it, ilpopolodellaliberta.it e governoberlusconi.it.

Negli ultimi due si leggeva fino a poche ore fa un messaggio dove si incitava il popolo italiano e creare un'Italia migliore e più unita.

Stiamo parlando ovviamente del famoso ormai gruppo Anonymous, ideatore di molteplici attacchi a indirizzi web.





