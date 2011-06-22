Arrestato membro LulzSec

La polizia britannica fa sapere di aver arrestato un membro 19enne inglese appartenente al gruppo LulzSec, ovvero il gruppo dietro ai molti attacchi di questi giorni. la BBC riporta "perquisizioni in un’abitazione di Wickford, in Essex, seguite all’arresto della scorsa notte, hanno portato all’esame di una significativa quantità di materiale. Le analisi forensi sono ancora in corso".



Sorgono però nuovi dubbi, l' arrestato si chiama Ryan secondo il gruppo Anoymous che su Twitter riporta "buone notizie per tutti: Ryan ha poco a che fare con #LulzSec, a parte far funzionare IRC. Tutti e 6 i membri di @LulzSec sono al sicuro e stanno bene".

L 'utente @Anon_UK di Twitter ha scritto che il Ryan in question è Ryan Cleary, un ragazzino già collegato ad attacchi fatti ad Anonymous nel tentativo di spodestarli.

Per vendetta, le informazioni personali di Cleary vennero messe online in quell’occasione e coincidono con quanto detto dalla BBC: sta a Wickford, nell’Essex.

LulzSec dichiarano "Ryan Cleary non fa parte di LulzSec; abbiamo solo una delle nostre molteplici chatroom ufficiali su uno dei suoi server IRC, ma questo è quanto”.





