Grand Theft Auto III in arrivo su iOs, Android
di Redazione
21/10/2011
Il capostipite di tutti i giochi d’azione in free roaming, Grand Theft Auto III, è in arrivo su iOS ed Android.La softwarehouse Rockstar ha annunciato oggi attraverso un comunicato stampa che il gioco arriverà su una varietà di dispositivi mobili, tra cui iPad 2, iPhone 4S, Droid X2, Samsung Galaxy S2, e Galaxy Tab 10.1. Alla fine dell’articolo c’è una lista completa di tutti i dispositivi inclusi, e Rockstar ha promesso che ulteriori dispositivi saranno annunciati in futuro.Rubare password facebook Il rilascio avviene nell’ambito dei festeggiamenti per il decimo anniversario del gioco, che ha fatto il suo debutto su Playstation 2 in questo mese nel 2001. Ci sarà anche un merchandise con figurine in scala 1:6 di Claude, il protagonista del gioco, in vendita on-line a 149$.Grand Theft Auto 3 potrà essere giocato solo sui dispositivi iOS più nuovi e veloci, l’iPad 2 e l’iPhone 4S, e non sui precedenti modelli. Presumibilmente è necessaria la nuova GPU per riproporre fedelmente la grafica di alto livello della Playstation 2. Quando GTA 3 fu rilasciato, prese d’assalto il gaming e fu uno dei titoli più venduti della sua generazione, proprio dietro i suoi sequel, Grand Theft Auto Vice City e Grand Theft Auto San Andreas. Ha fissato lo standard per i titoli d’azione in free roaming provocando allo stesso tempo polemiche riguardo i giochi violenti, specialmente per la violenza verso la polizia resa possibile in una fittizia New York subito dopo gli attacchi terroristici dell’11 Settembre 2001. L’edizione mobile di GTA3 sarà disponibile al New York Comic-Con questo fine settimana. Leggi il comunicato stampa ufficiale di Rockstar.
