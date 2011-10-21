Accelerare il download dei pacchetti installati tramite Apt-Get
di Redazione
21/10/2011
Con Apt Fast possiamo installare i programmi dal terminale, Tatuaggi Maori scaricati tramite apt-get, in modo molto più veloce recuperando i pacchetti da più sorgenti anzichè una sola. Per farlo diamo questi comandi dal terminale: sudo add-apt-repository ppa:tldm217/tahutek.net sudo apt-get update sudo apt-get install apt-fast Ora quando installeremo un nuovo pacchetto al posto di apt-get install programma dobbiamo digitare apt-fast install programma.
