Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Accelerare il download dei pacchetti installati tramite Apt-Get

Redazione Avatar

di Redazione

21/10/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Con Apt Fast possiamo installare i programmi dal terminale, Tatuaggi Maori scaricati tramite apt-get, in modo molto più veloce recuperando i pacchetti da più sorgenti anzichè una sola. Per farlo diamo questi comandi dal terminale: sudo add-apt-repository ppa:tldm217/tahutek.net sudo apt-get update sudo apt-get install apt-fast Ora quando installeremo un nuovo pacchetto al posto di apt-get install programma dobbiamo digitare apt-fast install programma.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

20 anni di Linux con la versione 3.0

Articolo Successivo

Grand Theft Auto III in arrivo su iOs, Android

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come organizzare un evento, consigli pratici per una riuscita perfetta

Come organizzare un evento, consigli pratici per una riuscita perfetta

19/09/2025

Come usare Instagram per promuovere la tua attività online?

Come usare Instagram per promuovere la tua attività online?

23/06/2023

Il boom di editor grafici di foto e video

Il boom di editor grafici di foto e video

04/05/2023